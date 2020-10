Bekannt als der "Witzbold" der Königsfamilie, macht Prinz Harry seinem Namen einst alle Ehre – und trickste seine Großmutter Queen Elizabeth auf sehr lustige Weise aus.

Strenge, Grundsätze, Haltung – das Leben einer Königsfamilie ist besonders von den Faktoren Disziplin und Verhaltensregeln geprägt. Doch auch die Royals freuen sich hin und wieder über ein bisschen frischen Wind im strengen Königsleben. Gerade Prinz Harry ist für seine Späße bekannt und machte da früher auch nicht vor der Queen halt.

Wie Bryan Kozlowski in seinem bald erscheinenden Buch "Long Live the Queen: 23 Rules for Living from Britain’s Longest-Reigning Monarch" schreibt, schnappte sich Harry in eingem günstigen Moment das persönliche Handy der Queen - und spielte ihr einen ziemlich lustigen Streich ...