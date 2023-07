Profi-Suchbild: Fast niemand kann hier alle versteckten Tiger finden

Wer Suchbilder liebt, wird an diesem Exemplar besonders viel Spaß haben – oder daran verzweifeln.

Nicht nur Kinder lieben Suchbilder. Denn ab und an seinen Geist und seine Wahrnehmung herauszufordern, macht egal in welchem Alter Spaß. Dabei gilt für viele: Umso kniffliger, umso besser – so wie bei diesem Exemplar, das uns ganz schön zum Grübeln gebracht hat.

Suchbild: Wer findet alle versteckten Tiger?

Während der erste Tiger einem direkt ins Auge fällt, ist es bei dem zweiten schon deutlich schwieriger. Kannst du ihn trotzdem finden? Die Auflösung zeigen wir dir im Video.

Verwendete Quelle: nypost.com