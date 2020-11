Trotz der massiv steigenden Zahl an Corona-Infektionen und Intensiv-Fällen zweifeln immer noch Menschen an der Gefährlichkeit des Virus. Internist Dr. Suso Lederle, der selbst an Corona erkrankt war, ging mit ihnen auf Konfrontationskurs.

Bis heute leidet Internist Dr. Suso Lederle, der im März an Corona erkrankt war, an den Folgen des Virus. Schmecken und riechen kann er auch Monate nach der Infektion noch nicht. Kein Wunder, dass ihn die Demonstrationen der Corona-Leugner besonders beschäftigen, die am Wochenende wieder in vielen Städten deutschlandweit stattfanden.

Wer leugnet, dass Covid-19 eine sehr gefährliche Krankheit sein kann, das verstehe ich einfach nicht.

Mit RTL versucht er auf einer der sogenannten "Querdenker-Demos" in Ludwigsburg bei Stuttgart mit einigen der circa 150 Teilnehmern ins Gespräch zu kommen.

Verwendete Quelle:RTL.de