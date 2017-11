Rechts überholen: Auf diesen Autobahnen wird es jetzt erlaubt

Huup-Huup! "Was macht dieser Mensch, denn die ganze Zeit auf der linken Spur, wenn er doch gar nicht schneller fährt?!" Das fragen sich wohl tagtäglich tausende Autofahrer und wünschten, sie könnten einfach mal spontan von rechts überholen. Schließlich ist auf der rechten Spur öfter mal alles frei, während es sich auf der linken Seite staut. Wäre es nicht doch eine gute Idee, das Überholen auf der rechten Spur zu erlauben?

Das sagt die Straßenverkehrsordnung

In Deutschland gilt, dass grundsätzlich links überholt werden muss. Nur in Ausnahmefällen darf rechts überholt werden. Zum Beispiel Innerorts, wenn sich ein Pkw bereits zum Links abbiegen eingeordnet hat. Ähnlich ist es, wenn Straßenbahnen aufgrund der Schienenlage die Mitte der Fahrbahn benutzt und die linke Spur unerreichbar ist - auch dann darf rechts überholt werden.

Ohne Grund innerhalb einer Ortschaft rechts zu überholen wird klar bestraft: 30 Euro Verwarnungsgeld sind in diesem Fall fällig. Wer außerorts, also beispielsweise auf der Autobahn, rechts überholt, erhält sogar einen Punkt in Flensburg und muss 100 Euro Geldstrafe abdrücken.

Ein neues Gesetz sorgt für freie Fahrt?

Politiker denken nun darüber nach, im deutschen Umfeld die rechte Spur wieder für Überholmanöver freizugeben. Die Hoffnung ist, dass sich der Verkehrsfluss insgesamt dadurch entzerrt und beschleunigt. Allerdings ist in dem Entwurf ausdrücklich nicht vorgesehen, dass man ungeduldig rechts an dem Wagen vor sich vorbeizieht - schließlich sollen Raser nicht noch zusätzlich ermutigt werden. Gemeint ist vielmehr ein Vorbeifahren an der rechten Seite bei stockendem Verkehr. Nur: Wer kann da schon die exakte Grenze ziehen? Im Video seht ihr, in welcher Region das Gesetz eingeführt werden soll, und wie genau die Rahmenbedingungen für das Überholmanöver von rechts aussehen!