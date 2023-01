Nicht jedes Restaurant treibt bei diesen Spezialitäten den Preis künstlich nach oben - doch in vielen Fällen lohnt es sich, genauer hinzusehen.

Gerade die besonders teuren Speisen werden in vielen Restaurants dem hohen Preis nicht gerecht: Profi-Köche haben erzählt, welche Spezialitäten sich für die Kunden oft nicht lohnen.

Gerade wenn es zu besonderen Anlässen in ein teureres Restaurant geht, möchten viele Besucher nicht so genau auf den Preis achten – schließlich ist man dort, um sich etwas Besonderes zu gönnen. Doch genau deshalb haben viele Betriebe in den besonders spektakulär klingenden Gerichten einen saftigen Aufpreis eingerechnet, den das servierte Essen genauer betrachtet gar nicht wert ist.

Restaurant-Köche verraten: 5 Spezialitäten, die ihr euch sparen könnt

Und wer wüsste es besser als die Köchinnen und Köche, die in den teuersten Restaurants der Welt die Speisen zubereiten? Ein paar von ihnen haben dem US-Portal "Thrillist" verraten, bei welchen Spezialitäten das hohe Preisschild absolut nicht gerechtfertigt ist – im Video seht ihr, welche Delikatessen ihr Geld in Wahrheit meist nicht wert sind.

Verwendete Quelle: Thrillist