Was für ein Brocken: Riesenkater Dexter wiegt elf Kilo und erfordert von Besitzerin Laura so manche Zugeständnisse.

Die Kanadierin Laura Kay hatte eindeutig kein Interesse an einem zierlichen Haustier: Stattdessen besitzt sie einen Riesenkater namens Dexter, der so groß wie ein ausgewachsener männlicher Luchs ist und beeindruckende elf Kilo wiegt. Dexter ist eine "F6 Savannah-Katze", sechs Generationen von einer Servalkatze entfernt, einer wilden Katzenart, die in Afrika beheimatet ist.

Dexter: Groß und schwer wie ein Raubtier

Mit seinen sieben Jahren wiegt Dexter satte elf Kilogramm und misst beeindruckende 89 Zentimeter. Und das bringt so manche Probleme mit sich: Aufgrund seiner Größe kann er nicht einfach eine gewöhnliche Katzentoilette aus dem Zoohandel benutzen. Stattdessen benötigt Dexter eine 110-Liter-Aufbewahrungsbox für seine Geschäfte.

Tatsächlich ist Dexter so groß, dass er nur mit Hundespielzeug spielt und Hundeleckerlis frisst. Warum sind Katzenprodukte für ihn keine Option? Laura, eine Laser-Technikerin aus West Lincoln, Ontario, Kanada, bringt es nüchtern auf den Punkt: "Ich kaufe ihm Hundespielzeug, weil er kleine Katzenspielzeuge einfach zerstört. Katzentürme sind viel zu klein für ihn. Ich habe ihm den größten gekauft, den ich finden konnte, aber er ist immer noch viel zu klein für ihn. Auch Katzenleckerlis sind zu klein für ihn. Wenn die Inhaltsstoffe gleich sind, kaufe ich ihm Hundeleckerlis."

Eine Erscheinung, die einschüchtert

Kein Wunder, dass Dexter mit seiner Größe auch manche Menschen nervös macht. "Das letzte Mal, als jemand Angst vor ihm hatte, war beim Tierarzt", sagt Laura. "Sie waren etwas besorgt, wie er reagieren würde. Eine Katze in seiner Größe könnte viel Schaden anrichten. Er hat die Kraft dazu. Aber er würde so etwas nie tun."

Und dann gibt es noch die Kosten für das Zusammenleben mit dieser riesigen Katze: Aufgrund seiner Größe ist Dexter ein ganz schön teures Haustier, und Laura gibt umgerechnet über hundert Euro pro Monat für Spielzeug, Futter und Tierarztkosten aus. Auf Instagram zeigt sie, wie ihr Alltag mit dem Riesenkater aussieht und begeistert inzwischen Hunderttausende Fans. Im Video könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen!

Verwendete Quellen: SWNS, Stern.de