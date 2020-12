Es gibt einen großen Rückruf für zahlreiche Lebensmittel. Betroffen sind unter anderem Müslis und Brotaufstriche – denn sie enthalten ein Desinfektionsmittel, das toxisch wirkt.

Desinfektionsmittel ist unser Alltagsbegleiter in der Corona-Pandemie geworden. An jedem Eingang, jeder Kasse und in jeder Handtasche finden sich die kleinen und großen Fläschchen, mit denen wir uns möglichst gründlich einsprühen und -cremen – damit ja alle Viren und Bakterien abgetötet werden. Was wir dabei nicht vergessen dürfen: Was Mikroorganismen absterben lässt, ist auch für unseren Körper giftig. So sehr es uns an den Händen also nützt – in unserem Inneren und damit unserer Nahrung hat es immer noch nichts zu suchen! Jetzt wurden jedoch Bestandteile von Desinfektionsmittel in mehreren Lebensmitteln gefunden.

Der erste Rückruf dieser Art wurde bereits vor einer Woche herausgegeben, die Anzahl der Produkte weiten sich seitdem jedoch täglich aus. Mittlerweile sind nicht nur Müsli, sondern auch Brotaufstriche und Cracker gemeldet worden – sie sollen allesamt mit Desinfektionsmittel verunreinigt sein, wie unter anderem "Öko-Test" und das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf dem Portal "lebensmittelwarnung.de" berichten.

Betroffen sind derzeit folgende Produkte:

Desinfektionsmittel in Sesamsaat

Hersteller: Allos Hof-Manufaktur GmbH

Produkt: Müsli

In den Sorten: Allos Amaranth Basis Müsli, Mindesthaltbarkeitsdatum: 02.10.2021 Allos Amaranth Früchte Müsli, Mindesthaltbarkeitsdatum: 09.10.2021 Allos Amaranth Schoko Müsli, Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.10.2021 Allos Amaranth Nuss Müsli, Mindesthaltbarkeitsdatum: 23.09.2021

Hersteller: Banketbakkerij Merba B.V

Produkt: Sondey Granola Bites

Von Lidl in den Sorten: Blaubeere, Kokos-Schokolade, Haselnuss Mindesthaltbarkeitsdaten: 09.06.2021 – 05.08.2021 Losnummer: L2016106 – L2021806 – L2016206 – L2019006 – L2019106

Hersteller: Lorenz Snack-World

Produkt: Saltletts Cracker

In den Sorten: Saltletts Cocktail Mix, 750 Gramm, Chargen: 0381, 0402, Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.07.2021 – 01.07.202 Saltletts Pausen-Cracker, 100 Gramm, Chargen: 0376, 0381, 0386, 0387, 0391, 0392, 0396, 0397, 0401, 0406, 0411, 0411, 0426, Mindesthaltbarkeitsdaten: 11.03.2021 – 08.03.2021 – 08.03.2021 – 08.03.2021 – 11.03.2021 – 16.03.2021 – 25.03.2021 – 18.03.2021 – 18.03.2021 – 02.04.2021 – 18.03.2021 – 01.04.2021 – 16.04.2021 Saltletts Sesam-Sticks, 175 Gramm, Chargen: 0375, 0375, 0376, 0376, 0376, 0382, 0383, 0384, 0385, 0395, 0396, 0415, 0416, 0425, 0436, Mindesthaltbarkeitsdaten: 27.02.2021 – 10.06.2021 – 27.02.2021 – 09.03.2021 – 11.06.2021 – 09.03.2021 – 09.03.2021 – 09.03.2021 – 09.03.2021 – 24.06.2021 – 25.06.2021 – 08.07.2021 – 09.07.2021 – 02.04.2021 – 23.07.2021

Hersteller: Petersilchen GmbH, Marke Sanchon

Produkt: Brotaufstrich

In den Sorten: 1300096- Brotaufstrich Kichererbse Chili, 180 g Sanchon, MHD: 06/2022, Charge: 38813 1300102- Brotaufstrich Kichererbse Ingwer, 180 g Sanchon, MHD: 06/2022, Charge: 38814

Hersteller: Meienburg

Produkte: Müsli und Sesamsaat

In den Sorten: Friesen-Müsli Seesucht, 400 Gramm Packung, EAN-Code 4009790008278, Mindesthaltbarkeitsdatum 05.06.2021, Charge 1217 Sesamsaat geschält, 400 Gramm Packung, EAN-Code 4009790008933, Mindesthaltbarkeitsdatum 08.06.2021, Charge 9198 Sesamsaat natur, 500 Gramm und 1000 Gramm Packung, EAN-Codes 4009790008902, 4009790008919, Mindesthaltbarkeitsdaten 21.01.2021 (Charge 8555), 19.02.2021 (Charge 8737), 01.04.2021 (Charge 8934), 06.04.2021 (Charge 8948), 02.06.2021 (Charge 9157), 11.08.2021 (Charge 9537), 21.09.2021 (Charge 9732)



Grund für die Rückrufe ist ein zu hoher Gehalt an Ethylenoxid, das unter anderem zur Desinfektion von Lebensmitteln eingesetzt wird. Der Stoff gilt als toxisch und krebserregend. Er soll aus der in den Produkten enthaltenen Sesamsaat stammen. Da der belastete Sesam in mehreren Produkten verwendet wurde, sammeln sich nun die Rückrufe.

Die Produkte sollten keinesfalls mehr verzehrt werden! Sie können im entsprechenden Geschäft zurückgegeben oder entsorgt werden. Zusätzlich informieren die Portale "lebensmittelwarnung.de" und "produktwarnung.eu" immer wieder über neu auftretende Artikelrückrufe, die in Verbindung mit dem Desinfektionsmittel auftreten.