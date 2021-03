Edeka hat einen Rückruf für Obst herausgegeben. Betroffen sind tiefgefrorene Beeren, die Metallteile enthalten können. Sie sollten nicht mehr verwendet werden.

Spätestens seit dem Smoothie-Hype haben wir sie so gut wie alle in der Tiefkühltruhe: Beeren in allen Formen und Farben. In heruntergekühlter Variante sind sie abgekoppelt von der Jahreszeit flexibel einsetzbar und landen bei manchen sogar täglich in Mixer und Schüssel. Aber aufgepasst: Bevor du dir dein Frühstück zubereitest, solltest du deine Beerenmischung jetzt lieber überprüfen. Es gibt nämlich einen Rückruf mehrerer Chargen.

Edeka-Rückruf von tiefgefrorenen Beeren

Die Supermarktkette Edeka informiert auf deren Website aktuell über den Warenrückruf. Konkret betroffen sind folgende Produkte:

"feine Beerenmischung mit Sauerkirschen, tiefgekühlt"

7 Obstsorten

Marke: "GUT & GÜNSTIG" von EDEKA

In der 750-Gramm-Packung

Mindesthaltbarkeitsdaten: 19.10.2022, 30.10.2022, 19.11.2022, 03.12.2022 und 07.01.2023

vorwiegend verkauft bei Edeka und Marktkauf

betroffene Bundesländer: Nordrhein-Westfalen, angrenzende Gebiete in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Niedersachsen

Es können "spitze, metallische Fremdkörper" enthalten sein

Laut Edeka-Zentrale können die Beeren "spitze, metallische Fremdkörper" enthalten. Daher wird dringend vom Verzehr der betroffenen Produkte abgeraten. Metallsplitter können innere Verletzungen auslösen, auch wenn sie in der Mischung nicht mit bloßem Auge erkennbar sind.

Die betroffenen Tiefkühl-Beeren-Mischungen sollen bereits aus dem Handel genommen worden sein. Edeka weist zudem daraufhin, dass andere Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten der Tiefkühl-Beerenmischungen nicht vom Rückruf betroffen seien.

Was sollte man tun, wenn man die Beerenmischung schon in der hauseigenen Tiefkühltruhe hat? Am besten in die entsprechende Filiale zurückbringen. Dort sollen Kund*innen auch ohne Vorlage eines Kassenbelegs den Kaufpreis für das Produkt erstattet bekommen.

verwendete Quellen: Edeka-Zentrale