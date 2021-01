In einem Müsli für Kinder wurden Fremdkörper gefunden, die beim Verzehr innere Verletzungen zur Folge haben können. Der Hersteller Milupa hat einen Rückruf herausgegeben.

Der Kindernahrungshersteller Milupa hat einen Rückruf für mehrere Produkte aus seiner Müsli-Reihe herausgegeben: Vor dem Verzehr von "Milupa Kindermüsli Früchte", "Milupa Kindermüsli Bircher" und "Milupa Kinder-Porridge Hafer & Früchte" wird demnach ausdrücklich gewarnt.

Grund für diese Maßnahme sei, dass sich in den betreffenden Waren möglicherweise Apfelstiele befänden. Bei einem Verzehr könnten sie "gesundheitliche Beeinträchtigungen" wie innere Verletzungen, etwa in Mund- und/oder Rachenraum, zur Folge haben oder in die Atemwege gelangen. In diesem Fall sei auch eine Erstickungsgefahr nicht auszuschließen.

Rückruf von Kindermüsli wegen Fremdkörpern

"Der Vorfall steht im Zusammenhang mit einer Charge getrockneter Apfelstückchen, die von einem Lieferanten als Zutat in den genannten Produkten verwendet wurden", teilt Milupa in dem aktuellen Rückruf mit. Konkret bestehe das Risiko einer Kontaminierung bei folgenden Produkten:

Milupa Kindermüsli Bircher (Inhalt: 400g), MHD 26.10.2021, 19.12.2021, 18.01.2022

(Inhalt: 400g), MHD 26.10.2021, 19.12.2021, 18.01.2022 Milupa Kindermüsli Früchte (Inhalt: 400g), MHD 28.12.2021

(Inhalt: 400g), MHD 28.12.2021 Milupa Kinder-Porridge Hafer & Früchte (Inhalt: 400g), MHD 20.10.2021, 01.12.2021, 16.01.2022

Kaufpreis der Produkte wird erstattet

Wer Packungen mit diesen Produktangaben zu Hause hat, kann sie in die Drogerie oder Supermarktfiliale zurückbringen, in der er*sie sie gekauft hat. Vor Ort wird der Kaufpreis erstattet. Betroffene können sich auch an den Milupa Elternservice unter 0800 737 5000 wenden. Laut Hersteller wurden die betroffenen Chargen ab dem 11. September 2020 an den Einzelhandel geliefert und waren seitdem im Verkauf.

Mittlerweile sollten sie jedoch aus den Regalen entfernt worden sein, sodass von neu gekauften Waren keine Gefahr mehr ausgeht. "Nach Untersuchungen sind wir sicher, dass keine weiteren Chargen dieses Produktes mit einem anderen Mindesthaltbarkeitsdatum sowie andere Milupa Produkte betroffen sind", teilt das Unternehmen in einer Kundeninformation mit.

Verwendete Quellen: produktwarnung.eu, milupa.de