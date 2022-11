In diesen Reis-Sorten wurden schädliche Schimmelpilzgifte nachgewiesen

Achtung, Rückruf In diesen Reis-Sorten wurden schädliche Schimmelpilzgifte nachgewiesen

Die Supermarkt-Kette "LIDL" hat einen Rückruf herausgegeben: Betroffen sind mehrere Reis-Sorten, die mit Schimmelpilzgiften belastet sein sollen.

Einmal den Vorratsschrank überprüfen, bitte! Denn es gibt einen größeren Rückruf von Reis. Darüber informiert "LIDL" aktuell auf der eigenen Webseite und in den Filialen.

Betroffen sind konkret zwei Sorten Reis in loser Form und im Kochbeutel:

Golden Sun Basmati Reis

In der 1-Kilogramm-Packung

Mit den Mindesthaltbarkeitsdaten: 07.01.2023, 08.01.2023, 18.01.2023 - 20.01.2023

und

Golden Sun Langkorn Spitzenreis im Kochbeutel

In der 1-Kilogramm-Packung

Mit den Mindesthaltbarkeitsdaten: 10.05.2023 - 12.05.2023, 17.05.2023 - 21.05.2023, 25.05.2023, 26.05.2023, 07.06.2023 und 08.06.2023

Der Reis sollte keinesfalls mehr gekocht und gegessen werden, denn: er enthält Schimmelpilzgifte. In Untersuchungen soll ein erhöhter Aflatoxin-Gehalt festgestellt worden sein.

Aflatoxin ist ein Giftstoff, der von zwei Schimmelpilzarten gebildet wird. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gehören Aflatoxine "zu den stärksten in der Natur vorkommenden Giften und krebserzeugenden Stoffen". In Versuchen konnte insbesondere eine krebserregende Wirkung in Bezug auf Leberkrebs festgestellt werden.

Das Schimmelpilzgift kann sowohl über die Luft als auch über den Verzehr belasteter Lebensmittel in den menschlichen Körper gelangen. Da es hitzestabil ist und somit auch beim Kochen nicht vollständig zerstört werden kann, sollte der Reis entsorgt und nicht mehr zubereitet werden.

Die vom Rückruf betroffenen Reis-Sorten stammen von einem niederländischen Hersteller namens "Van Sillevoldt Rijst B.V. r", wurden aber bei "LIDL" in Deutschland verkauft. Die Produkte sollen laut Supermarkt bereits aus den Regalen entfernt worden sein. Wer den Reis jedoch bereits gekauft und im Haus hat, kann ihn in jeder Lidl-Filiale zurückgeben. Kund:innen erhalten hier den Kaufpreis auch ohne Vorlage eines Kassenbelegs erstattet.

verwendete Quellen: LIDL, Bundesinstitut für Risikobewertung, EFSA