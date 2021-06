Ein Skandal in einem Kindergarten in Sachsen-Anhalt entsetzt nicht nur die betroffenen Familien.

Suff-Skandal in einer Kita in Teutschenthal: Sechs Erzieherinnen sollen betrunken auf der Arbeit erschienen sein. Aufgeflogen war die Trinkerei, weil ein Kind in der Kita dehydriert kollabiert ist.

Eine Selbstverständlichkeit in der Kinderbetreuung ist, dass Eltern sich auf die Professionalität der Erzieher:innen verlassen können. Doch in einer Kita in Sachsen-Anhalt wurde dieses Vertrauen nun offenbar missbraucht. Die Leiterin und fünf Erzieherinnen wurden betrunken an ihrem Arbeitsplatz erwischt. Nachdem ein Kind in der Kita dehydriert kollabiert war, fiel seiner Mutter der Alkoholgeruch bei den Erzieherinnen auf - mittlerweile hat sich das Jugendamt eingeschaltet.

Die Eltern sind entsetzt

Mittlerweile sind die Erzieherinnen suspendiert und der Bürgermeister verspricht eine "lückenlose Aufklärung" des Vorfalls. Doch es ist nicht das erste Mal, dass über den Kindergarten negativ berichtet wird. Im Video erfahrt ihr mehr über die Hintergründe des Vorfalls.

