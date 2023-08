Saubere Sache: 30-Jährige wird nur durch Putzen zur Millionärin

Es macht ihr einfach Spaß, zu putzen: Mit ihren Reinigungs-Videos ist die 30-jährige Auri Kanenen überraschend reich geworden.

Richtig heruntergekommene Messie-Häuser sind ihr liebstes Ziel: Die Norwegerin Auri Kanenen fühlt sich genau in den Unterkünften am wohlsten, bei denen die meisten von uns vermutlich schockiert das Weite suchen würden. Doch wo viele Menschen nur Schimmelflecken und schichtweise Schmutz erkennen, sieht Auri eine blitzblanke Wohnung, in die nur ein bisschen Arbeit gesteckt werden muss.

"Je dreckiger desto besser!"

Furchtlos stürzt sich Auri in Berge aus Müll, vergammelten Essenresten und Schimmel-Kolonien und scheint dabei regelrecht in ihrem Element zu sein. "Es ist einfach irre befriedigend, wenn man eine richtig dicke Staubschicht wegwischt. Es ist das schönste Gefühl überhaupt", erzählte sie dem britischen Portal "Wales Online." Die Bewohner der verkommenen Häuser und Wohnungen behandelt sie dabei nie herablassend, sondern mit viel Mitgefühl: "Normalerweise hat die Person irgendeine Art von Krankheit, manchmal haben sie ein Trauma", so Auri. "Einige haben körperliche Einschränkungen, die ihre Mobilität begrenzen, sodass sie ihr Haus nicht sehr sauber halten können."

Saubere Sache: Diese Putz-Videos begeistern ein Millionenpublikum

Tatsächlich schafft sie es scheinbar mühelos, Wohnungen, für die jede Hilfe zu spät zu kommen scheint, wieder zum Strahlen zu bringen. Inzwischen erreicht sie mit ihren Videos ein Massenpublikum und hat allein auf Instagram aktuell knapp 3,4 Millionen Follower. Kein Wunder: Wenn sie schwungvoll und gut gelaunt Dinge wie ein verkrustetes Waschbecken vor der Kamera wie neu blitzen lässt, ist das auch beim Zugucken sehr befriedigend - zumindest bis zu dem Punkt, bei dem wir uns dabei ertappen, dass unser eigenes, deutlich weniger schmutziges, Bad auch so aussehen könnte. Im Video könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, wie unglaublich effektiv Auri verkommene Wohnungen komplett verwandeln kann.

Verwendete Quellen: Stern.de, Wales online