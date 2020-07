Schrecklicher Brand: 2 Kinder springen aus 12 Meter Höhe - in die Arme ihrer Retter

Die Szenen, die sich in Grenoble abspielen sind schrecklich: Zwei Kinder sind von dem Feuer in ihrer Wohnung eingeschlossen – in zwölf Meter Höhe. Schließlich springen sie und überleben beinahe unverletzt dank der Courage dieser Helden. Im Video zeigen wir die unglaublichen Bilder.

Mit ganz viel Glück, Mut und dank der Zivilcourage vieler Menschen können zwei Kinder beinahe unversehrt aus einem brennenden Haus gerettet werden. Erst lässt der Zehnjährige sein dreijähriges Geschwisterkind aus dem Fenster in zwölf Meter Höhe fallen, um es vor dem Feuer in Sicherheit zu bringen, dann springt er selbst hinterher – in die Arme der unten wartenden Nachbarn. Dank deren Einsatz kommen die Kinder mit einer leichten Rauchvergiftung davon. Im Video zeigen wir die dramatischen Bilder aus der französischen Kleinstadt.