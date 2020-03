Liebe zu Corona-Zeiten: Darf ich noch Sex haben?

10.03.2020

Corona und Sex: Passt das zusammen?

Die Hand geben wir uns lieber nicht mehr, umarmen tun wir uns schon gar nicht – das Corona-Virus ist in unserem Alltag angekommen. Aber was ist eigentlich mit unseren Betten? Darf ich zu Zeiten der Corona-Panik noch Sex haben? Oder eher: will ich?

Zuallererst: Was du wie und mit wem in deinem Schlafzimmer tust, erlaubst alleine du. Du darfst also natürlich weiterhin Sex haben. Allerdings würden wir uns heutzutage weniger über das "ob", als über das "mit wem" Gedanken machen.

Prinzipiell gilt: Bisher soll Geschlechtsverkehr per se nicht als Übertragungsweg gelten, gänzlich sicher ist man sich dabei aber nicht. Natürlich kann man sich beim Sex trotzdem mit dem Corona-Virus infizieren, sowohl über den Speichel als auch über Viren an den Händen. Selbst wenn man auf Küsse verzichtet, kommt man sich schließlich zwangsläufig sehr nahe – und die Viren können fleißig vom einen zum anderen springen, während man anderweitig beschäftigt ist.

Das persönliche Risiko muss also letztendlich jeder für sich selbst abschätzen – doch bei "casual" Sex und One-Night-Stands ist die Ansteckungsgefahr derzeit sicherlich größer als in einer Partnerschaft. Es sei denn, man ergänzt gängige Dating-Fragen einfach um einen Corona-Katalog, frei nach dem Motto: Warst du kürzlich in einem Risikoland? Hast du Fieber? Hattest du Kontakt zu Kranken? Dann ist es mit der sexuellen Spannung ohnehin vorbei.









09.03.2020

Sex im Ländervergleich

Na, Urlaub schon gebucht? Wir hätten da ein wenig Inspiration für dich – zumindest wenn es heiß werden soll. Und nein, wir sprechen nicht nur von Temperaturen, sondern vor allem von Bettgewohnheiten.

Statista hat sich nämlich dankenswerterweise die "durchschnittliche Anzahl der Sexakte pro Woche" im Ländervergleich angeschaut. Und so viel sei verraten: Deutschland schneidet nicht besonders gut ab. Aber beginnen wir mit den Tabellenführern:

Platz 1: Griechenland mit 3,2 Mal Sex pro Woche

Platz 2: Brasilien mit 2,8 Mal pro Woche

Platz 3: Russland mit 2,7 Sexakten wöchentlich

Zum Vergleich: Die Deutschen belegen in dieser Statistik gerade einmal Platz 14, sie sollen durchschnittlich 2,2 Mal pro Woche mit ihrem Liebsten ins Bett hüpfen. Na, da bewegen wir uns ja immer noch auf einem guten Niveau – in Japan kamen sie schließlich gerade einmal auf 0,9 Mal.

Warte Schatz, noch zwei Minuten …

Zu wenig oder zu viel Information: Beim Thema Sex spalten sich die Geister. Während die einen gerne mal Mäuschen in fremden Betten spielen würden, wollen andere ihr Liebesleben strikt privat halten. Aber: Ein bisschen neugierig sind wir doch alle. Und zum Glück gibt es ja Forscher, die uns das Nachfragen abnehmen.

Wie lange dauert ein Geschlechtsakt also? Um das herauszufinden, haben Wissenschaftler insgesamt 500 Paare unterschiedlicher Nationalitäten gebeten, ihr Sex-Leben zu dokumentieren. Mit einer Stoppuhr gewappnet sollten sie aufzeichnen, wie lange ihr Sex dauerte. Das Ergebnis: 5,4 Minuten.

So lange dauert also der gute, alte Durchschnittssex. Aber mal ehrlich: Wer will schon Durchschnittssex? Die Studie hält nämlich ein noch viel spannenderes Ergebnis bereit: Die eingereichten Daten gingen von 33 Sekunden bis hin zu 44 Minuten.

Und das zeigt uns: Sex ist nun einmal nicht durchschnittlich und Aussagen über die schönste Nebensache nicht allgemein gültig. Unser Fazit ist daher: Guter Sex dauert genau so lange, wie er sich für beide Partner gut anfühlt. Ob Quickie oder Slow Sex – die Mischung macht's.

