Lust auf Sex? So sollen coronafreundliche Dates aussehen

Sex zu Corona-Zeiten? Kein leichtes Spiel

Das Kontaktverbot besagt: Nicht mehr als zwei Personen sollten sich treffen. Das klingt erstmal nach einer passablen Ansage für Dates. Aber ganz ehrlich: Wir sollten unseren Personenkreis, mit dem wir uns treffen, möglichst gering halten. One-Night-Stands und wilde Knutschereien in Bars sind erstmal passé – das macht aber nichts. Denn es gibt jetzt eine Anleitung, wie du trotz Corona daten kannst – und das sogar mit Happy End, wenn du willst …

New York City kennt seine Einwohner offensichtlich ganz gut und hat in den offiziellen Sex-Guide zum Coronavirus extra den Dating-Punkt berücksichtigt. Und der sieht so aus:

"Ziehe in Betracht, eine Pause von persönlichen Dates zu nehmen."

Dann wird eine Alternative vorgeschlagen: "Video-Dates, Sexting oder Chat-Räume könnten eine Option für dich sein".

Wenn wir schon unsere ganze Welt digitalisieren, wieso dann nicht die Dates? Gut, auf Dauer gehört dann doch ein bisschen mehr dazu, als einen potenziellen Partner durch die Kameralinse zu betrachten. Aber für sicheres und vor allem coronafreundliches Dating ist die Idee gegen Einsamkeit doch gar nicht soo schlecht …









Sex-Guide zu Corona

Auch das Liebesleben wird derzeit von der Coronakrise beeinflusst. Daten ist in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten so gut wie unmöglich, geschweige denn kleine Schäferstündchen mit Affären … Da die Menschen aber nun einmal ungern auf Sex verzichten, hat das Gesundheitsamt von New York City jetzt einen Corona-Sex-Guide veröffentlicht. Ja, wirklich! Und was steht drin? Wir haben die spannendsten Punkte für dich zusammengefasst:

"Du bist dein sicherster Partner" – wer das Ansteckungsrisiko gering halten will, sollte am besten masturbieren. Hände waschen aber nicht vergessen.

"Der nächste sichere Partner ist ein Mitbewohner" – demnach sollte man bestmöglich nur mit Menschen schlafen, die im selben Haushalt wohnen.

Weiterhin wird in dem Guide darauf hingewiesen, auf Verhütung zu achten und sich vor und nach jedem Sex die Hände zu waschen. Nun ja – es ist also Zeit, sich mal wieder ausgiebig um uns selbst zu kümmern, oder?!

Sex zu Corona-Zeiten

Was machen Paare, die zur Corona-Zeiten nun gezwungenermaßen aufeinander hocken? Sich nerven, zanken – und wieder vertragen. Und eine positive Folge der Corona-Pandemie (es muss ja auch gute Nachrichten geben …) dürften wir in neun Monaten zu spüren bekommen. Drei Gründe, wieso es um den Jahreswechsel 2020 viele Weihnachtsbabys geben dürfte:

Wie erste Unternehmensberichte zeigen, ist die Nachfrage nach Erotik (Sex-Toys und Pornographie) derzeit groß – die Corona-Zeit lässt also nicht die Lust vergehen. Paare haben gerade gaaanz viel Zeit zu zweit – und dementsprechend auch mehr Sex. Das Bedürfnis nach Familie und Zusammenhalt wird in Krisenzeiten stärker.

Das sind natürlich nur kleine Annahmen von uns – aber ganz ehrlich, in solch schweren Zeiten müssen wir uns doch auf die positiven News konzentrieren, oder?! Und der Gedanke an Weihnachts-Babys gehört definitiv dazu …





