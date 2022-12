"Changing Room Illusion" – Siehst du, was sich in diesem Raum verändert?

Optische Illusionen verwirren die Sinne und spielen dem Gehirn einen Streich. Dabei können sie nahezu alle Aspekte des Sehens täuschen - könnt ihr erkennen, was hier wirklich passiert?

Huch? Optische Täuschungen können in vielen verschiedenen Lebenssituationen auftreten. Diese Illusionen sorgen unter anderem dafür, dass das Gehirn etwas wahrnimmt, was nicht der Realität entspricht. Dabei kann es sich beispielsweise um Farbillusionen, Tiefenillusionen oder auch um geometrische Illusionen handeln.

Kannst du es sehen?

In der sogenannten "Changing Room Illusion" wird dieses Phänomen besonders eindrucksvoll deutlich: Im Laufe des Videos verändert sich etwas in diesem Wohnzimmer. Doch könnt ihr überhaupt bemerken, was tatsächlich in dem Raum geschieht? Im Video kannst du dir die Illusion ansehen.

Verwendete Quelle: Stern.de