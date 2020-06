Skandal um dieses Gruppenfoto: Könnt ihr erkennen, warum?

Was ist passiert?

England, kurz vor den Schulabschlussfeiern 2017: Eine Gruppe Teenager posiert ausgelassen vor der Kamera. Die Mädchen sind auf dem Weg zum Abschlussball und haben sich elegant für den großen Abend zurechtgemacht. Doch eine von ihnen hat ein Geheimnis, das auf dem Bild klar zu sehen ist - und das später für viel Wirbel sorgen sollte.

Wirbel? Um dieses harmlose Bild?

Wie gesagt - hier ist nicht alles so, wie es scheint. Und wer genauer hinguckt, entdeckt auch schnell, was bei einer der Damen etwas ungewöhnlich ist.

Ich sehe es immer noch nicht.

Okay - es handelt sich um das blonde Mädchen im schwarzen Kleid. Ihr Name ist Eleanor Clarke und sie wollte die strengen Vorschriften ihrer Schule für die anstehende Party nicht so einfach hinnehmen. Schließlich ist Rebellieren gegen Verbote eine lange Teenager-Tradition - genau wie die Kreativität und der Einfallsreichtum, mit dem Eleanor auf einen ganz besonders schlauen Trick für den eleganten Abschlussball gekommen ist.

"Eleganter Schulabschlussball"? Ist das nicht eher so ein USA-Ding?

Ja, das könnte man denken: Die meisten von uns kennen den "Prom" in erster Linie aus US-Teenie-Serien und Filmen, in denen der große Abschlussball meist eine wichtige Rolle spielt (schließlich muss sich jemand trauen, sein "Prom Date" überhaupt zu fragen, es wird eine Prom-Königin gekürt, und das überhaupt findet dort das High-School-Klischee schlechthin statt, wenn die unscheinbare Brillenträgerin plötzlich im trendy Kleid auftaucht und keiner fassen kann, wie schön sie ist). Aber seit etwa 20 Jahren ist diese Form des Abschlussballs auch in britischen Schulen gang und gäbe.

Verstehe. Aber was ist denn jetzt an dem Bild so schlimm?

Ein letzter Tipp: Es lohnt, ganz genau auf die Handtaschen der Gruppe zu gucken, denn dort gibt es etwas Bemerkenswertes zu entdecken. Die Auflösung seht ihr oben im Video!