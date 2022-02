Diesen Brief mit dringender Bitte fand ein Smart-Fahrer an seinem Autofenster geklemmt.

von Marie Mühlenberg

Wer an Liebeskummer leidet, den können schon Kleinigkeiten aufwühlen. Wie gut, wenn man in solchen Momenten Menschen an der Seite hat, die einen beschützen - und im Ernstfall auch eine dringende Bitte an ein fremdes Auto heften.

Ein Foto, ein Song oder wie im Fall einer jungen Berlinerin: Ein Smart-Auto. Schon Kleinigkeiten können einen schwer aufwühlen, wenn man an Liebeskummer leidet. Schließlich erinnert dann fast alles an die gescheiterte Liebe.

Dringende Bitte an Smart-Fahrer

Die Mitbewohner der an Liebeskummer leidenden Berlinerin kann sich das Leid jedoch irgendwann nicht mehr anschauen und greift deshalb zu Stift und Papier. Was genau in dem Brief steht, den sie an das Fensters eines Smarts klemmt, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: instagram.com/notesofberlin