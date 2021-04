In Florida will eine Schildkröte hoch hinaus: Sie fliegt ungebremst durch die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs und trifft die Beifahrerin.

Im US-Bundesstaat Florida kommt es vergangenen Mittwoch (21. April 2021) zu einem außergewöhnlichen Unfall: Wie aus dem Nichts schlägt eine Schildkröte durch die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos und verletzt die Beifahrerin am Kopf.

Skurriler Unfall: Schildkröte durchschlägt Windschutzscheibe

Eine 71-jährige Frau ist gemeinsam mit ihrer Tochter auf der Autobahn in der Nähe von Port Orange, Florida unterwegs. Nichts Böses ahnend fährt die Tochter die "Interstate 95" entlang, als es plötzlich kracht. Sie hält an und sieht, dass ein Gegenstand durch die Windschutzscheibe geflogen ist und ihre Mutter am Kopf getroffen hat. Ihre Mutter blute stark am Kopf, sagt sie US-Medienberichten zufolge beim Notruf. Mutter und Tochter sind derart geschockt, dass sie nicht realisieren, was gerade überhaupt geschehen ist.

Erst ein anderer Autofahrer, der ihnen zur Hilfe eilt, bemerkt, dass es sich bei dem Gegenstand, der wie ein Geschoss durch das Glas gerauscht ist, um eine Schildkröte handelt. Die Mutter wird schließlich mit leichten Verletzungen, einem kleinen Schnitt über dem Auge, ins Krankenhaus eingeliefert. Auch die Schildkröte übersteht den Unfall nahezu unversehrt: Ihr Panzer hat nur ein paar Kratzer abbekommen – Feuerwehrleute haben das Reptil in einem Wald nahe der Unfallstelle freigelassen.

Bizarrer Unfall ist kein Einzelfall

Alle Beteiligten sind also mit einem Schrecken davon gekommen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist nicht bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass das Tier von einem anderen Auto angefahren und in die Luft katapultiert wurde – ein starker Panzer macht sich wirklich bezahlt.

Das Verrückteste an der Geschichte: Kaum zu glauben, doch es ist nicht das erste Mal, dass so ein derartiger Unfall passiert. Im Jahr 2016 erlitt eine Frau eine kleine Beule am Kopf, nachdem ein Fahrzeug eine Schildkröte auf dem Highway in Deltona, Florida gestreift hatte und diese durch die Windschutzscheibe ihres Autos geschleudert wurde. Auch im US-Bundesstaat Georgia kam es letztes Jahr zu einer vergleichbaren Situation.

Verwendete Quellen: t-online.de, cnn.com