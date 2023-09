Snack-Suchbild: Welcher Donut hat einen kleinen Schönheitsfehler?

Diese Donuts sehen perfekt aus – doch bei einem von ihnen ist bei der Produktion ein kleiner Fehler passiert. Könnt ihr ihn entdecken?

Leckere Donuts so weit das Auge reicht! Doch unter all diesen süßen Versuchungen verbirgt sich einer, der nicht ganz perfekt ist. Findest du heraus, welcher das ist, bevor das Zeitlimit abläuft?

Snack-Suchbild: Welcher Donut ist anders als die anderen?

Sie sind süß, sie sind bunt und sie sind unwiderstehlich – aber einer dieser Donuts sieht ganz klar anders aus als der Rest. Was ist in der Donut-Bäckerei passiert? Vielleicht ist es ein verfehlter Zuckerguss oder ein nicht ganz rundes Loch in der Mitte. Um diesen kleinen Makel zu entdecken, ist ein genaues Hinsehen gefragt. Im Video enthüllen wir, welcher Donut den kleinen Schönheitsfehler hat!