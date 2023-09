Suchbild: Welcher Rucksack ist hier anders als der Rest?

Auf diesem Bild sind alle Rucksäcke gleich, könnte man meinen. Tatsächlich hat einer von ihnen einen markanten Unterschied – aber welcher?

Sehr trendy, diese Rucksäcke in Pink und Hellblau. Ganze 60 Stück von ihnen sind auf diesem Bild in Formation aufgereiht – einer von ihnen tanzt allerdings aus der Reihe und unterscheidet sich vom Rest der Sammlung. Doch das Unikat ist schwer zu finden, denn das Detail ist markant, aber auf den ersten Blick nicht so ohne weiteres zu entdecken.

Suchbild: Wo ist der Rucksack, der sich vom Rest unterscheidet?

Die Bestzeit für die Rucksack-Suche liegt bei knapp zehn Sekunden, doch das ist nur für Menschen mit fast übernatürlichen Adleraugen zu schaffen. Und wie sieht es bei euch aus? Im Video könnt ihr euch testen und erfahrt die Auflösung des Suchbilds.

