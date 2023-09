"TeaBlobs": Wie schmeckt die Bio-Teezubereitung in Tablettenform?

Die Höhle der Löwen "TeaBlobs": Wie schmeckt die Bio-Teezubereitung in Tablettenform?

von Natalja Fischer Schnelle Teezubereitung ganz ohne Sieb oder Beutel? Die "TeaBlobs" aus "Die Höhle der Löwen" sollen das ermöglichen. BRIGITTE hat die Teetabletten für euch getestet.

Du gehörst zu den Personen, die den Teebeutel oder das Sieb gerne mal im heißen Wasser vergessen? Durch zu lange Ziehzeiten wird Tee oftmals bitter und ungenießbar. "TeaBlobs" aus "Die Höhle der Löwen" bieten mit Teezubereitungen in Brausetablettenform eine praktische und nachhaltige Alternative. Aber schmeckt der Tee auch?

Das versprechen "TeaBlobs" aus "Die Höhle der Löwen"

Bei den "TeaBlobs" handelt es sich um fein gemahlene und zu Tabletten gepresste Teemischungen. Die Teetabletten sind vegan, zuckerfrei und aus natürlichen Zutaten in Bio-Qualität hergestellt. Für die Teezubereitung werden "TeaBlobs" einfach in eine Tasse mit heißem Wasser gegeben, wo sie sich von selbst auflösen. Nach kurzem Umrühren ist der Tee direkt trinkfertig. Im Gegensatz zur Teezubereitung mit Beuteltee oder losem Tee müssen bei den "TeaBlobs" keine Ziehzeiten beachtet werden.

Auch wenn der Tee länger steht, soll kein bitterer Geschmack entstehen und der Bodensatz, der sich unten in der Tasse bildet, ist nach Belieben genießbar. Die Teetabletten haben außerdem den Vorteil, dass nicht mit jeder Tasse neuer Müll erzeugt wird. Zur Auswahl stehen sieben unterschiedliche Sorten: Ingwer Zitrone, Green Mango, Grüne Minze, Rooibos Vanille, Earl Grey, China Sencha und Berry Hibiscus. BRIGITTE-Redakteurin Natalja hat zwei Sorten für euch getestet.

"TeaBlobs" aus "Die Höhle der Löwen" im Test

Besonders im Herbst und Winter trinke ich gerne Tee, am liebsten grünen Tee, frischen Ingwer- oder Minztee. Da passt es besonders gut, dass ich die Sorten "Green Mango" und "Ingwer Zitrone" ausprobieren darf. Bisher haben mich Teebeutel oder Siebe nicht gestört, aber die neue Form der Teezubereitung probiere ich dennoch gerne aus und bin gespannt auf den Geschmack.

TeaBlobs im Test: Links die Sorte "Ingwer Zitrone" und rechts "Green Mango" © privat

Zuerst probiere ich die Sorte Ingwer Zitrone. Wie in der Anleitung beschrieben, gebe ich einen "TeaBlob" in eine Tasse mit kochendem Wasser. Die Tablette beginnt direkt, sich aufzulösen. Ich helfe mit etwas umrühren nach. Nach etwas mehr einer Minute hat sich die Tablette vollständig aufgelöst. Der Tee hat jetzt eine gelbliche Farbe und ein paar kleine Teepartikel schwimmen darin herum. Beim Probieren schmecke ich eine angenehm leichte Ingwerschärfe, die Zitrone schmecke ich allerdings kaum heraus. An den Geruch und Geschmack von Tee aus frisch geschnittenem Ingwer und gepresster Zitrone kommt das Getränk nicht heran. Aber: Es geht deutlich schneller und schmeckt wirklich nicht schlecht!

Als nächstes probiere ich die Sorte Green Mango. Dazu gebe ich eine Tablette in eine Tasse mit nicht mehr kochendem Wasser. Es ist bei grünem Tee wichtig, dass das Wasser nicht zu heiß ist, da dieser sonst schnell bitter schmeckt. Die Tablette löst sich ebenfalls schnell auf und das Wasser bekommt eine grünlich-gelbe Färbung. Der Geschmackstest fällt positiv aus: Der Tee schmeckt fruchtig und erfrischend mit dezenter Bitternote. Ich habe allerdings das Gefühl, dass der Tee bei längerem Stehen etwas nachbittert. Man sollte mit dem Trinken also nicht zu lange abwarten.

Fazit

Die "TeaBlobs" sind praktisch und unkompliziert in der Anwendung. An den Geschmack und Geruch von frischem Ingwertee oder losem Grünen Tee kommen die Teetabletten nicht heran, aber das Geschmacksergebnis ist nicht schlecht und die Zubereitung deutlich schneller und außerdem nachhaltig. Wenn man mal wenig Zeit hat, sind die "TeaBlobs" eine gute Alternative.

Verwendete Quellen: Die Höhle der Löwen, Vox, TeaBlobs