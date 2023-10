Diese Dackel sind leicht zu verwechseln – nur einer von ihnen setzt sich mit einem Unterscheidungsmerkmal vom Rest ab. Könnt ihr ihn in der Menge entdecken?

Niedlich sind sie auf jeden Fall, diese Dackel, die sich so ähnlich sehen, wie ein Ei dem anderen. In einer Meute dieser charmanten Vierbeiner hat jedoch ein Dackel etwas an sich, das ihn einzigartig macht.

Tier-Suchbild: Welcher Dackel ist hier anders als der Rest?

Kannst du den besonderen Dackel in der Gruppe ausmachen? Ist es die Farbe seines Fells, die Form der Ohren oder vielleicht ein anderes kleines Detail, das ihn hervorstechen lässt? Im Video seht ihr die Auflösung, welcher Dackel sich von seinen Artgenossen unterscheidet!