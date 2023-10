In dieser Obst-Sammlung haben sich drei kleine Vögel verborgen – könnt ihr sie alle entdecken?

Ein Obstkorb voller Farben, Formen und – Vögel? Ja, ihr habt richtig gehört. In unserem heutigen Suchbild des Künstlers "The Dudolf" haben sich drei Vögel zwischen Äpfeln, Bananen und anderen Obstsorten versteckt. Eure Aufgabe: Findet sie so schnell wie möglich!

Tier-Suchbild: Wie schnell könnt ihr die drei versteckten Vögel im Obstkorb finden?

Schärft eure Sinne und schaut genau hin: Wer alle Vögel in weniger als 15 Sekunden findet, kann sich als echter Meister der Beobachtung bezeichnen. Und keine Sorge, wenn ihr nicht alle Vögel entdecken könnt – im Video verraten wir euch die Verstecke der gefiederten Freunde.

Verwendete Quelle: dudolf.com