Gewusst wie: Mit einem schlauen Trick erreicht ein Orang-Utan sein Ziel – und begeistert damit inzwischen ein Millionenpublikum.

Manchmal muss man sich ja einfach nur was einfallen lassen: Der Orang-Utan in diesem Clip ist jedenfalls ganz eindeutig nicht auf den Kopf gefallen. Vor ein vermeintlich unlösbares Problem gestellt, kommt er sofort auf eine kreative – und sichtlich effektive – Lösung, an die vielleicht sogar manch ein Mensch in einer ähnlichen Lage nicht gedacht hätte.

Orang-Utan mit Köpfchen: Ein Video begeistert die Welt

Mit seinem kleinen Geniestreich hat der Menschenaffe inzwischen über 23 Millionen Menschen beeindruckt, die ihm online bei seiner Problemlösung inzwischen zugesehen haben. Im Video können Sie selbst sehen, wie schlau er sich dem Problem nähert – mit Erfolg!

