Robbie Allen wird diesen Geburtstag vermutlich nie wieder vergessen: Als der Australier in das Flugzeug einsteigt, das ihn in seinen ersehnten Urlaub bringen soll, erlebt er eine wahnsinnige Überraschung – er ist tatsächlich der einzige Passagier an Bord. Im Video zeigen wir, wie einmalig dieser Flug für ihn gewesen ist.