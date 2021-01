Es klingt total absurd, trotzdem ging dieser Trend kürzlich durchs soziale Netzwerk TikTok: Die Pille soll in Shampoo gemischt Wunder bewirken. Eine Ärztin warnt vor den Folgen.

Wer schön sein will, muss leiden? Wenn es nach einigen TikTok-Userinnen geht, muss man eigentlich nur die Antibabypille in sein Shampoo mischen – und schwups, schon bekommt man langes, gesundes Haar. Klingt komisch? Ist es auch!

Expertin warnt: Medikamente nicht missbrauchen

Die Pille im Shampoo, was soll das überhaupt bewirken? TikTok-Nutzerin "uwubrat" will den Tipp von ihrer Mutter haben, als Haarpflege-Wunder. Sie schreibt: "Meine Mutter sagt, als sie jünger war, hätte sie ihre Antibabypillen zerkleinert und das Pulver in ihr Shampoo getan, damit ihre Haare besser wuchsen. Also habe ich beschlossen, das auch auszuprobieren. Ich lach mich schlapp."

Einige Userinnen nehmen den Tipp mit Begeisterung an. Schließlich sind in der Pille ja jede Menge Hormone drin, ergo gut fürs Haar, oder? Totaler Quatsch! Sagt auch die Dermatologin Yael Adler gegenüber RTL. Die Hormone seien in der Pille gar nicht so verpackt, dass sie an die Haarwurzel gelangen. Außerdem sei die Kontaktzeit mit dem Shampoo viel zu kurz.

Die Expertin warnt grundsätzlich davor, Medikamente für fremde Zwecke zu missbrauchen. Adler glaubt zwar nicht, dass die Hormone überhaupt über das Shampoo in den Körper gelangen, aber getestet sei die Pille für solche Anwendungen natürlich nicht. Sollten die Hormone doch Auswirkungen haben, könnten diese zum Beispiel Hormonschwankungen auslösen. Eine andere Userin erkennt noch eine ganz anderes Problem, in dem sie auf mögliche Folgen fürs Grundwasser hinweist.

Also: Finger weg vom Pillen-Shampoo!

Sorry, "uwubrat", aber den Trick machen wir garantiert nicht nach! Du willst volles, dickes Haar? Dann setze doch lieber auf bewährte Beauty-Tricks. Wir haben hier die besten Pflegetipps für dich zusammengestellt. Garantiert besser als deine zerbröselte Pille im Shampoo! -> Dicke Haare bekommen.

Du willst dich mit anderen über das Thema Haare austauschen? Dann schau doch mal in unsere Community.

Quellen: TikTok, RTL