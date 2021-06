Mindestens 18 Personen sind allein in der vergangenen Wochen in Deutschland ertrunken. Im Video erfährst du, was das Baden selbst für gute Schwimmer so gefährlich macht.

Jedes Jahr ertrinken in Deutschland Hunderte Menschen beim Baden in Seen und Flüssen – selbst sonst gute Schwimmer können schnell in Gefahr geraten. Vor allem, wenn sie sich beim Baden an einer besonders gefährlichen Stelle aufhalten, die auch die Retter schnell in Lebensgefahr bringt.

Strömungsgefahr hier besonders hoch

Vor allem an sogenannten Buhnen ist das Schwimmen besonders gefährlich. Erfahre im Video, was das Schwimmen hier so unsicher macht und wie du dich verhalten solltest, wenn du bemerkst, dass jemand in Not gerät.

Quelle: RTL