Die Namen dieser vier Brüder beginnen alle mit einem "C" – doch das ist nicht die einzige Besonderheit an ihren Vornamen.

Viele Eltern achten bei der Namensgebung darauf, dass die Namen der Geschwister zueinander passen. Doch eine Familie aus Dänemark hat diesen Bogen noch weitergespannt: Wie die vier Söhne der Familie heißen, erfährst du im Video.

Außergewöhnliche Namen zu finden ist für Eltern heutzutage gar nicht mehr so leicht – denn mittlerweile sind der Fantasie bei der Namensgebung kaum noch Grenzen gesetzt. Doch das Ehepaar Ellesøe aus Dänemark hat es trotzdem geschafft, mit den Vornamen ihrer vier Söhne in die Schlagzeilen zu geraten. Deren Namen beginnen nämlich nicht nur alle mit einem "C", sondern haben noch eine weitere Besonderheit: Sie sind nämlich gleichzeitig auch bekannte Traktorennamen. Was hinter dieser ungewöhnlichen Idee steckt und was passiert, wenn die vier Brüder später mit ihren Namen unzufrieden sind, erfährst du im Video.