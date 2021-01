Die "blinde Seherin" Baba Vanga machte viele Vorhersagen in ihrem Leben - für 2021 prophezeite sie große Gefahr und Grund zur Hoffnung.

Um es gleich mal vorneweg zu nehmen: Nein, selbstverständlich sind die hellseherischen Fähigkeiten der "blinden Seherin" Baba Vanga niemals irgendwo wirklich unstrittig wissenschaftlich bestätigt worden. Die Bulgarin wurde zu Lebzeiten als Heilige verehrt, und viele Menschen sind davon überzeugt, dass sie tatsächlich das übersinnliche Talent hatte, in die Zukunft zu sehen. Konkrete Beweise dafür gibt es natürlich nicht - außer dem Umstand, dass so manche ihrer Voraussagen gut zu historischen Ereignissen passen, die Jahrzehnte später stattfanden. Für ihre Anhänger ist der Fall klar: Die "blinde Seherin" hatte tatsächlich übernatürliche Kräfte und wusste genau, was noch alles auf die Welt zukommen würde.

Bewegtes Leben zwischen Unterdrückung und Verehrung

In der Tat war Baba Vanga, bürgerlich Ewangelia Pandwa Guschterowa, eine faszinierende Persönlichkeit: Im Alter von 40 Jahren , so heißt es, hatte sie eine Vision, die ihr schreckliche Dinge zeigte - kurz bevor die deutsche Wehrmacht in ihrer Heimat einmarschierte. Während des Zweiten Weltkrieges erlangte sie immer mehr Berühmtheit durch ihre angeblich wahrheitsgemäßen Visionen der Angehörigen ihrer Nachbarn und Familie im Krieg, so dass sich selbst der bulgarische König Boris III. von ihr die Zukunft voraussagen ließ. Nach dem Krieg wurde ihr die Wahrsagerei zunächst vom kommunistischen Regime untersagt - doch als angeblich eine überdurchschnittlich große Trefferquote ihrer Vorhersagen festgestellt wurde, machte die Regierung sie zu einer offiziellen Anlaufstelle für Menschen, die gegen Gebühr eine Vision erhielten. Die "blinde Seherin" verstarb schließlich 1996, hatte aber zuvor etliche Prophezeiungen für die Jahrzehnte nach ihrem Tod verkündet.

Zufall? Schicksal? Oder Vorherbestimmung?

Je nach Interpretation warnte Vanga demnach vor dem Anschlag auf das World Trade Center, wusste, dass Barack Obama zum US-Präsidenten gewählt werden würde und hatte sogar die Coronapandemie im Blick. Auch für 2021 hatte sie eine klare Vision: Ihre Vorhersagen sind teils beunruhigend, teils hoffnungsvoll - und werden jeden von uns betreffen, wenn sie sich erfüllen sollten. Seht selbst!