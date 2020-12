An diesen emotionalen Brief wird sich Scott wohl noch sein ganzes Leben erinnern.

Sohn schreibt herzzerreißenden Brief an den Weihnachtsmann

Weihnachten in Corona-Zeiten Sohn schreibt herzzerreißenden Brief an den Weihnachtsmann

Damit hatte Paketbote Scott wohl nicht gerechnet, als er den Brief, den sein Sohn an den Weihnachtsmann geschrieben hat, öffnete. Er war so gerührt, dass ihm die Tränen kamen.

Normalerweise findet man auf Wunschzetteln an den Weihnachtsmann wohl vor allem Wünsche nach Spielzeug. Nicht jedoch im Brief des Sohnes eines Paketlieferanten aus den USA.

All I want for Christmas is you!

Spielzeug sucht man in diesem Brief an den Weihnachtsmann vergeblich. Der kleine Junge hat stattdessen einen ganz anderen Wunsch, der so herzzerreißend ist, dass dem Vater beim Lesen die Tränen kamen. Um welchen es sich handelt, verraten wir im Video und drücken die Daumen, dass seine süße Bitte in Erfüllung geht.