Endlich geklärt! So herum muss Klopapier wirklich hängen

Wie genau die Rolle denn jetzt im Badezimmer befestigt werden soll, sorgt immer wieder für Streit in WGs und Familien. Dabei ist die Frage doch längst eindeutig geklärt!

Klopapier: Tausendmal gebraucht, tausendmal die Rolle ausgewechselt und neu in die Halterung eingehängt – und damit den häuslichen Frieden zerstört, weil man es wieder falsch gemacht hat. Aber jetzt hat jeder Zoff ein Ende, denn wir präsentieren euch in diesem Video die Antwort auf die Fragen aller Fragen: Wie herum kommt denn nun das Toilettenpapier in die Wandhalterung?!



"Einwickelpapier" und seine Geschichte

Eigentlich gibt es die Antwort schon seit über 120 Jahren. Denn der Erfinder des Klopapiers, der New Yorker Geschäftsmann Seth Wheller, hat schon bei der Patentierung eindeutig aufgezeigt, wie herum die Rolle zu hängen hat. Wheller sorgte auch dafür, dass wir mithilfe der feingelöcherten Trennlinie ganz einfach handliche, viereckige Stücke vom Rest der Rolle abreißen können. Er nannte seine Idee damals allerdings "Einwickelpapier" — was genau er sich dabei gedacht hat, wollen wir an dieser Stelle jedoch nicht weiter erläutern.

Die Deutschen und ihr Klopapier

Die Deutschen jedenfalls sind begeisterte Klopapierkäufer: Laut Stiftung Warentest geben sie pro Jahr mehr als eine Milliarde Euro für die richtige Rolle aus. Das Papier soll dabei weich und saugstark, gleichzeitig aber nicht zu dick sein oder gar reißen. Ob diese Ansprüche tatsächlich erfüllt werden können, prüfte Warentest anhand von 27 verschiedene Toilettenpapier-Sorten. Dafür gingen 400 Menschen mit den Rollen auf das stille Örtchen und testeten das Papier unter "Realbedingungen". Danach mussten sich das Papier noch im Labor beweisen. Das Ergebnis: Unser Toilettenpapier ist im Großen und Ganzen durchaus vertrauenswürdig. Die meisten Sorten schnitten mit gut ab, drei Produkte sogar mit sehr gut und nur fünf bekamen die Note befriedigend.