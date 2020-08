Weil er nicht für seinen Kuss-"Ausrutscher" gerade stehen wollte, versuchte ein Mann panisch, ein Beweisfoto von Facebook verschwinden zu lassen. Im Video seht ihr, wieso er sich damit erst Recht ein Bein gestellt hat ...

Also manchmal fragt man sich echt was sich in so manches Mannes Kopf abspielt. Da betrügt dieser Kerl schon seine Freundin – als wäre das aber nicht schlimm genug, möchte er auch noch die daraus entstandenen Beweisfotos auf Facebook löschen. Was dann aber passiert, hat er nicht geahnt. Und so blamiert er sich mit seiner Vertusch-Aktion noch mehr. Schaue selbst ins Video und erfahre, was passiert.