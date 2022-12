von Helen Kreimer Eine Überwachungskamera hält fest, wie eine Fünfjährige von einem Waschbären angegriffen wird. Mit heldenhaften Einsatz schreitet ihre Mutter ein. Den Schock-Moment und wie souverän sie die Situation meistert, seht ihr im Video.

Die fünfjährige Rylee wollte sich gerade auf dem Weg zum Schulbus machen, als sie vor der Haustür von einem Waschbären attackiert wird. Als sie wie wild beginnt zu schreien, stürmt ihre Mutter Logan MacNamara aus dem Haus und greift ein. Kurzentschlossen reißt sie das Tier vom Bein ihrer Tochter los.

Mutter und Tochter erleiden Bisswunden

Doch daraufhin krallt sich der Waschbär am Arm der Mutter fest. Nur mit viel Kraft bekommt die Frau das Tier von ihrem Arm abgeschüttelt. Die schockierenden Aufnahmen gehen nun in den sozialen Medien viral und die Mutter wird für ihren heldenhaften Einsatz gelobt. In einem Interview verrät sie nun, wie es ihr und ihrer Tochter geht.

Verwendete Quellen: tiktok.com, abc7chicago.com