Zuckersüß, diese rot-weiß-gestreifte Parade von Weihnachts-Leckerbissen! Eine der Zuckerstangen setzt sich allerdings deutlich vom Rest ab – könnt ihr sie entdecken?

Die Zuckerstange gehört zu den verbreitetsten Symbolen der Weihnachtszeit – und stellt uns heute vor eine knifflige Aufgabe. In unserem Suchbild haben wir nämlich eine süße Herausforderung für dich: Unter all diesen Zuckerstangen hat sich eine versteckt, die sich ein wenig von den anderen unterscheidet. Kannst du sie entdecken?

Weihnachts-Suchbild: Finde die einzigartige Zuckerstange

Gar nicht so leicht! Aber schau genau hin und lasse dich nicht von den wirbelnden roten und weißen Streifen in die Irre führen. Vielleicht ist es ein kleiner Farbunterschied, ein zusätzlicher Schnörkel oder ein anderes Detail, das diese Zuckerstange so besonders macht. Die Lösung und was genau diese Zuckerstange so hervorstechen lässt, erfährst du im Video. Viel Spaß beim Suchen und Entdecken!