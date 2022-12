Let it snow

Let it snow Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten?

von Sina Hörster Die Feiertage stehen kurz vor der Tür. Während die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen und Familienfeiern geplant werden, bleibt eines wie jedes Jahr fraglich: Wird es weiße Weihnachten geben?

"It's the most wonderful time of the year". Die Straßen sind weihnachtlich geschmückt, der Tannenbaum ist ins Wohnzimmer eingezogen und die Geschenke werden verpackt. Es ist nicht mehr viel Zeit bis Heiligabend und auch in diesem Jahr fragen wir uns, ob die Festtage mit einer herrlich weißen Schneelandschaft geschmückt werden.

Weiße Weihnachten? So stehen die Chancen!

Die Vorstellung von Schnee zu den Festtagen ist zumindest gemütlich: Während wir es uns drinnen unter dem Baum gemütlich machen, genießen wir es, nach draußen zu schauen und Schneeflocken fallen zu sehen, während sich alles weiß färbt. Doch können wir in diesem Jahr mit weißen Weihnachten rechnen? Im Video seht ihr die Wetterprognose.

Verwendete Quelle: wetterprognose-wettervorhersage.de