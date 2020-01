19 Grad im Januar! Wetter-Phänomen macht Experten große Sorgen

Bei dieser Zahl bekommen nicht nur Wetter-Experten Angst! Meteorologen haben am Donnerstag im norwegischen Sunndalsøra eine Temperatur von 19 Grad Celsius gemeldet. Im Januar – und in Norwegen!

Nå har det blitt hele 19,0 grader på Sunndalsøra 🌡️ Det er den høyeste temperaturen vi har målt i januar i Norge 👀 Når vi 20 grader i dag? #MøreogRomsdal — Meteorologene (@Meteorologene) January 2, 2020

Was zunächst wie angenehme Temperaturen für einen Winter-Ausflug klingt, ist in Wahrheit ein winterlicher Hitze-Rekord: Noch nie wurde in Norwegen im Januar eine solche Temperatur gemessen, teilen die Experten mit. Verantwortlich machen sie warme Föhnwinde, die die Temperaturen rund um die Berge in der betroffenen Region steigen lassen.

Den Temperatur-Rekord aus Norwegen werten viele als weiteres Anzeichen dafür, dass der Klimawandel keine abstrakte Bedrohung mehr ist, sondern inzwischen spürbare Auswirkungen auf unser Leben hat.

Zeitgleich kämpfen am anderen Ende der Welt in Australien unzählige Feuerwehrleute gegen die schlimmsten Buschfeuer aller Zeiten, die bereits acht Menschen und rund 500 Millionen Tiere (!) in den Wäldern das Leben gekostet haben.