von Anna Shamoevi Der Herbst zeigte sich auch im Oktober mit sommerlichen Temperaturen – doch damit ist bald endgültig Schluss. Denn laut Expert:innen soll bereits ab der kommenden Woche schon der erste Schnee fallen.

Zurzeit genießen viele Sommer-Fans noch das angenehm milde Herbst-Wetter. In Baden-Württemberg stiegen am Wochenende die Temperaturen sogar auf über 25 Grad in die Höhe. Doch ab nächster Woche ist endgültig Schluss, denn laut Expert:innen wird es durch einen Wettersturz überall deutlich kälter.

Wetter-Vorhersage zeigt Wintereinbruch an

Der Diplom-Meteorologe Dominik Jung prognostiziert in der aktuellen Wettervorhersage auf wetter.net: "In den Gipfellagen der deutschen Mittelgebirge sind sogar die ersten Schneeflocken durchaus möglich“. Zudem zeigt das europäische Wettermodell, dass ab der kommenden Woche kühlere Luftmassen nach Deutschland ziehen. So sollen die Temperaturen mit bis zu -2 Grad in rasante Tiefe abstürzen. Zu den Minusgraden soll außerdem Niederschlag hinzukommen.

Die idealen Bedingungen für den ersten Schnee

Die Verbindung aus Niederschlag und Minusgraden seien die ideale Voraussetzung für starken Schneefall. Der Meteorologe Dominik Jung betont dabei, dass ein Schneeschauer im Oktober nichts Ungewöhnliches sei. Für Jung sei es jedoch noch unklar, ob es wirklich schneien wird, da in den Wetter-Prognosen derzeit zu viele Bewegungen passieren. Eins ist aber sicher: Die angekündigten Minusgrade werden den Spätsommer endgültig beenden.

