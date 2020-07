Alte BHs nicht wegwerfen - denn sie können Leben retten! Das einer Schildkröte zumindest. Tierschützer haben den ultimativen BH-Trick verraten.

Warum du alte BHs nie wegwerfen solltest

So schön ein BH auch sein mag, irgendwann sind seine Tage gezählt. Doch nur weil die Träger ausgeleiert sind, muss das gute Stück noch lange nicht auf dem Müll landen. Stattdessen kannst du mit einem alten BH noch Gutes tun!

Schildkröten retten mit der BH-Methode

Die Organisation "Carolina Waterfowl Rescue" aus North Carolina hat eine Methode entwickelt, um den Panzer von Schildkröten zu reparieren. Und dafür benötigen sie ausgerechnet alte Büstenhalter! Warum? Konkret geht es um die Verschlüsse. Tierschützer nutzen die Metallhaken, um Risse im Panzer wieder zusammenzunähen. Dafür werden sie aufgeklebt und dienen als Halt für den Faden. Der Panzer kann in Ruhe wieder zusammenwachsen und die Schildkröte genesen.

Im Zuge ihrer neuen OP-Methode haben die Tierschützer daraufhin aufgerufen, ihnen alte BH-Verschlüsse zuzusenden. Und wenn es um Schildkröten geht, zögern die Menschen nicht: Innerhalb kürzester Zeit erhielt die Organisation so viele Sendungen, dass sie den Aufruf vorerst stoppen mussten. Wer trotzdem helfen möchte, kann nun das Geld, das eigentlich das Porto gekostet hätte, spenden. Dafür werden Futter, Pflege und Strom bezahlt. Denn den Schildkröten wird ein richtiges kleines Krankenbett inklusive Heizung errichtet, in dem sie optimal genesen können.

Schildkröten sind auf ihren Panzer angewiesen

Auch in Deutschland gibt es Schildkröten, die Hilfe benötigen. In vielen Regionen existieren eigene Auffangstationen. Die kleinen Reptilien wirken durch ihren Panzer gut geschützt. Tatsächlich hält dieser viel aus. Er gilt als das Skelett der Tiere. Fallen die kleinen Kröten jedoch herunter oder werden in freier Wildbahn von einem Feind angegriffen, kann der Panzer Risse bekommen. Darunter befinden sich die schutzlosen Organe. Dringen Schmutz und Keime ein oder ist der Panzer gänzlich gerissen, schwebt die Schildkröte in Lebensgefahr. Ein alter BH kann also Leben retten!

Wer Gutes tun will, kann seine BH-Verschlüsse also erst einmal aufbewahren - wir sind uns sicher, dass die bahnbrechende Panzer-OP-Methode bald auch bei ansässigen Tierschützern ankommen wird und noch viele Schildkröten gerettet werden können!