Winterwetter kommt: Hier gibt es im November Schnee

von Anna Shamoevi Von dem "goldenem Herbst" müssen wir uns allmählich verabschieden, denn der November bringt den Winter herbei. Auf niedrige Temperaturen und eiskalte Luft können wir uns jetzt schon einstellen. Und auch der Schnee lässt in bestimmten Gebieten nicht mehr auf sich warten.

Der Herbst hat uns dieses Jahr bislang mit milden Temperaturen verwöhnt, doch das soll sich schon bald ändern. Denn laut den Wetterprognosen wird es im November deutlich kälter und stürmischer. In einigen Gebieten könnte es sogar zu Schneefall kommen.

In vielen Gebieten wird der November stürmisch und regnerisch

Von den sonnigen Tagen können wir uns erstmal verabschieden, da sich der November gleich zu Beginn mit kalter Luft und Tageshöchstwerten von 8 Grad zeigt. Grund dafür sind die Tiefdruckgebiete auf dem Atlantik, welche so langsam nach Deutschland heran kommen und kalte Meeresluft mit sich bringen. Zusätzlich ist auch mit vielen Regentagen zu rechnen. Insbesondere im Westen und Süden wird es stürmisch sowie regnerisch sein. Dabei könnte es nachts zu Bodenfrost kommen.

In diesen Regionen ist mit Schnee zu rechnen

Schnee wird es zunächst in den Alpen und anschließend in Baden-Württemberg geben. Weitere Schneefälle in anderen Regionen könnten zwar möglich sein, jedoch sind da die Niederschläge zu hoch. Allerdings besteht bei der Kombination aus niedrigen Temperaturen und hohen Niederschlag die Gefahr, dass der Berufsverkehr durch Straßenglätte gestört werden kann.