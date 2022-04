Céline Dion verschiebt ihre "Courage"-Europatournee. Davon betroffen sind auch Konzerte in Deutschland.

Fans von Céline Dion (54) müssen sich noch weiter gedulden, bis sie die Sängerin live sehen können. Die 54-Jährige muss sich weiterhin von gesundheitlichen Problemen erholen und verschiebt ihre für den Sommer geplanten Tour-Termine in Europa auf 2023, wie Dion bekanntgibt.

"Mir geht es ein wenig besser, aber die Krämpfe sind noch nicht völlig verschwunden", schreibt Dion auf Instagram. Wenn sie auf der Bühne stehe, müsse sie aber "in Topform sein". Sie könne es "wirklich nicht erwarten", bis es wieder losgehen könne, sei aber noch nicht ganz bereit. Auch in einem beigefügten Clip erklärt Dion, dass es ihr etwas besser gehe. Sie erhole sich aber nur "sehr langsam", was für sie "sehr frustrierend" sei.

Dion leidet seit Längerem unter anhaltenden Muskelkrämpfen und musste deshalb schon mehrere Konzerte absagen. Bereits im Oktober 2021 hatte sie ihre Shows in Las Vegas gecancelt und im Januar verschob sie Termine ihrer "Courage World Tour" in Nordamerika, hielt damals aber noch an den Europa-Konzerten fest.

Konzerte finden im Frühjahr 2023 statt

Die Shows, darunter auch mehrere Konzerte in Deutschland, sollen nun im Frühjahr 2023 stattfinden. Der Veranstalter Semmel Concerts teilt mit, dass ihr Konzert in Mannheim nun am 27. Februar 2023 steigen soll. In Berlin werde Dion am 3. März 2023 auftreten. Die für die ursprünglichen Konzertdaten erworbenen Tickets behalten demnach ihre Gültigkeit für die neuen Termine.

Auf ihrer Homepage listet Dion zudem Auftritte in Köln am 1. März, in Hamburg am 6. März und in München am 20. März 2023. Zudem plant die Sängerin unter anderem Shows in Zürich, Wien und zahlreichen weiteren europäischen Städten.