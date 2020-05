Cady Groves: US-Sängerin mit nur 30 Jahren gestorben

Im Alter von nur 30 Jahren ist die US-Sängerin und Songwriterin Cady Groves (1989-2020) am vergangenen Wochenende gestorben. Das hat ihr Bruder Cody bei Twitter bestätigt. "Cady hat diese Welt verlassen", schreibt er unter anderem. Zu diesem Zeitpunkt habe auch die Familie noch keine genaueren Details über die Todesumstände, erklärt er weiter.

"Ruhe in Frieden, kleine Schwester. Ich hoffe, du bist mit Kelly und Casey wiedervereint." Groves stammte aus einer kinderreichen Familie. Ihr Bruder Casey verstarb bereits 2007, ein weiterer Bruder, Kelly, starb 2014. Beide wurden 28 Jahre alt.

Autopsie bereits abgeschlossen

Kurz darauf meldet sich Cody Groves erneut bei Twitter. In einem weiteren Statement erklärt er, dass Cadys Autopsie bereits abgeschlossen sei und es "keine Anzeichen für ein Verbrechen oder eine Selbstverletzung" gebe. Groves sei eines natürlichen Todes gestorben. Die genaue Ursache bleibt bisher unbekannt. Nach Angaben ihres Bruders hatte die Sängerin im vergangenen Herbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die Familie vermutet, dass diese Probleme zurückgekehrt sein könnten.

Bis zuletzt hatte Groves an einem neuen Album gearbeitet, das in den kommenden Monaten veröffentlicht werden sollte. Am bekanntesten ist sie wohl für ihren Song "This Little Girl" aus dem Jahr 2012.