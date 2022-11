Camilla hat ihre erste Rede als Königsgemahlin gehalten. Und dabei an ihre verstorbene Schwiegermutter, Queen Elizabeth II., erinnert.

Queen Consort Camilla (75) hat in ihrer ersten Rede als Königsgemahlin an ihre Schwiegermutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), erinnert, die "sehr vermisst" werde. Bei einem Empfang im Buckingham Palast sagte die Ehefrau von König Charles III. (74) laut "bbc.com": Die Nachrichten, die sie und ihr Mann nach dem Tod der Königin erhielten, hätten ihnen "immensen Trost" gespendet. Elizabeth II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorben.

Camilla sagte dem Bericht zufolge: "Ich kann nicht beginnen, ohne meiner lieben Schwiegermutter, Ihrer verstorbenen Majestät, Tribut zu zollen, die heute in unseren Gedanken ist und die wir alle so sehr vermissen." Weiter erklärte die 75-Jährige: "In den letzten Monaten haben mein Mann und ich enormen Trost aus den Beileidsbekundungen gezogen, die wir aus allen Teilen der Welt erhalten haben und weiterhin erhalten. Sie haben uns daran erinnert, dass das geschriebene Wort eine einzigartige Fähigkeit hat, zu verbinden, zu heilen, zu beruhigen und Hoffnung zu geben, selbst inmitten von Trauer", fügte sie in Richtung der anwesenden Gewinner eines Schreibwettbewerbs hinzu. Camilla ist bekannt für ihre Liebe zum Lesen und hat zahlreiche Schirmherrschaften im Zusammenhang mit Literatur übernommen.

Camilla wird mit Charles gekrönt

Camilla spielt neben ihrem Mann eine wichtige Rolle in der Monarchie. Bei der Krönungszeremonie für König Charles III. am Samstag, 6. Mai 2023, wird auch sie gekrönt werden. Queen Elizabeth II. hatte im Februar 2022 verfügt, dass Camilla Queen Consort genannt werden soll, sobald Charles den Thron besteigt.

In einem Statement der Queen hieß es: "Wenn mein Sohn Charles zu gegebener Zeit König wird, weiß ich, dass Sie ihm und seiner Frau Camilla die gleiche Unterstützung zukommen lassen werden, die Sie mir zuteilwerden ließen." Und weiter: "Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn diese Zeit gekommen ist, Queen Consort genannt werden wird, während sie ihren eigenen loyalen Dienst fortsetzt."

SpotOnNews