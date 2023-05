Brie Larson ist in der Cannes-Jury.

Brie Larson gehört der Jury an

Cannes Film Festival 2023 Brie Larson gehört der Jury an

Regisseur Ruben Östlund ist diesjähriger Jurypräsident des Filmfestivals in Cannes. Jetzt steht fest, wer noch in der Jury sein wird.

Brie Larson (33, "Captain Marvel") wird bei den 76. Filmfestspielen von Cannes eine besondere Rolle übernehmen: Sie ist eines von acht Mitgliedern der Hauptjury des Wettbewerbs. Das hat das Festival auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben.

Das ist die Cannes-Jury für 2023

Demnach werden neben Larson die marokkanische Regisseurin Maryam Touzani (43), der französische Schauspieler Denis Ménochet (46), die britisch-sambische Drehbuchautorin und Regisseurin Rungano Nyoni (41), der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur Paul Dano (38), der afghanische Schriftsteller und Filmemacher Atiq Rahimi (61), der argentinische Regisseur und Drehbuchautor Damián Szifrón (47) und die französische Regisseurin Julia Ducournau (39) die Jury bilden. Die Aufgabe in der Jury ist für die Oscar-prämierte Schauspielerin und Filmemacherin Brie Larson laut "Deadline" die erste offizielle Reise nach Cannes.

Zuvor wurde bereits der schwedische Regisseur Ruben Östlund (49) als Jurypräsident bei den 76. Filmfestspielen von Cannes bestätigt. Die Jury hat die Aufgabe, die Goldene Palme an einen der 21 Wettbewerbsfilme zu vergeben. Die Gewinner werden am 27. Mai während der Abschlusszeremonie bekannt gegeben. Das Festival soll vom 16. bis 27. Mai 2023 an der Côte d'Azur über die Bühne gehen.