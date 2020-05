Capital Bra: Seine Tiefkühlpizza bricht alle Rekorde

Die Kasse klingelt, wenn es um die Tiefkühlpizza von Capital Bra (25, "Belin lebt") geht. Erst kürzlich hat der Deutschrapper die beiden Varianten "Rindersalami" und "Grillgemüse" veröffentlicht, die Fans bei Rewe, Edeka und Kaufland erstehen können - wenn denn gerade noch eine da ist. Denn offenbar fliegt die Pizza geradezu aus der Tiefkühltheke.

Eine halbe Million Pizzen seien innerhalb der ersten Verkaufswoche an die Märkte ausgeliefert worden - das habe es laut einer aktuellen Pressemitteilung von Universal Music noch nie in Deutschland gegeben. Es könne wegen der hohen Nachfrage derzeit zu vereinzelten Engpässen kommen. Man produziere die Tiefkühlpizza mittlerweile in Sonderschichten und erwarte, dass bis Ende des Monats eine Million Exemplare ausgeliefert werden.

"Bratans, Bratinas, Bratuchas, ihr rasiert alles und ihr könnt feiern - die Pizza wird es länger geben", heißt es in der Mitteilung von Seiten des Deutschrappers, den viele Fans auch einfach nur liebevoll Capi nennen. Im Studio hat er offenbar unterdessen einen passenden Song aufgenommen. Einen Ausschnitt daraus teilt er bei Instagram. Zu hören gibt es Zeilen wie: "Keiner be ... lelele ... legt so wie Capi."