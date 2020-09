Cara Delevingne und Halsey sollen sich nähergekommen sein. Ihre Ex-Partner Ashley Benson und G-Eazy sollen seit drei Monaten glücklich sein.

Was läuft da zwischen Model Cara Delevingne (28) und Sängerin Halsey (25)? Ein Insider hat der britischen Boulevardzeitung "The Sun" verraten, dass sie sich heimlich daten sollen. Das Pikante daran: Die Ex-Partner der beiden sind sich ebenfalls nähergekommen. Cara Delevingne trennte sich im April nach zwei Jahren Beziehung von Schauspielerin Ashley Benson (30). Diese ist nun glücklich mit Rapper G-Eazy (31, "I Mean It"), der von 2017 bis 2018 in einer On-Off-Beziehung mit Halsey lebte.

"Cara sieht Halsey seit einigen Wochen. Die beiden haben Spaß zusammen", erklärte die Quelle der "Sun". Es sei alles sehr locker und die beiden hätten kein Interesse an einer festen Bindung. Ihre Verbindung sei auch nicht "exklusiv". Beide Frauen haben sich in der Vergangenheit als bisexuell geoutet. "Sie gehen beide sehr offen mit ihrer Sexualität um und wollen sich einfach nur amüsieren, sie sind da auf der gleichen Wellenlänge", so der Insider. Die beiden seien normalerweise sehr beschäftigt damit, um die Welt zu jetten, aufgrund der Corona-Krise verbrächten sie aber viel Zeit in Los Angeles.