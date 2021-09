Cardi B und Offset sind wieder Eltern geworden. Das verkündete die Rapperin mithilfe eines süßen Schnappschusses auf Instagram.

Cardi B (28, "I Like It") und ihr Ehemann Offset (29) sind am Samstag (4. September) zum zweiten Mal Eltern geworden. Das verkündete die US-Rapperin am Montag (6. September) auf Instagram.

Neben ein süßes Foto, auf dem sie ihr Neugeborenes im Arm hält und es gemeinsam mit Offset liebevoll anschaut, schrieb Cardi B schlicht das Geburtsdatum des Babys: "9/4/21". Ihrem Post fügte sie zudem ein blaues Herz-Emoji hinzu. Ob es sich dabei um einen Hinweis auf das Geschlecht ihres zweiten Kindes handelt, ließ die 28-Jährige jedoch offen.

Spektakuläre Schwangerschaftsverkündung

Dass sie und ihr 29-jähriger Ehemann das zweite Kind erwarten, hatte die Musikerin Ende Juni eindrucksvoll bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrem Gatten und der Gruppe Migos bei den BET Awards bestätigt. Bei der Preisverleihung war sie in einem schwarzen, mit Strasssteinen verzierten Bodysuit auf die Bühne gekommen, der am Bauch durchsichtig war - und der den Blick auf ihren Babybauch freigab.

Gleichzeitig hatte die "I Like It"-Interpretin die frohe Kunde auch via Social Media bekanntgegeben - mit einem Foto auf Instagram, das sie in seitlicher Pose nackt zeigt. Brust und Bauch sind dabei mit weißer Farbe bedeckt, ihre Hände umfassen den Babybauch. Ihr simpler Kommentar zu dem vielsagenden Bild: "No. 2!"

Belcalis Marlenis Almanzar, wie Cardi B gebürtig heißt, und Kiari Kendrell Cephus, so Offsets Geburtsname, sind seit 2017 verheiratet. Im Sommer 2018 kam Tochter Kulture Kiari (3) zur Welt. Offset ist außerdem Vater von Tochter Kalea (6) und den Söhnen Kody (6) und Jordan (11). Die drei Kinder stammen aus früheren Beziehungen.