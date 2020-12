US-Schauspielerin Carol Sutton ist mit 76 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Stars wie Ava DuVernay trauern via Twitter.

US-Schauspielerin Carol Sutton ist im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das berichten unter anderem CNN und BBC. Demnach ist Sutton in ihrer Heimatstadt New Orleans verstorben. 50 Jahre lang war sie in Filmen und Fernsehserien aufgetreten, darunter "Magnolien aus Stahl", "The Help", "Queen Sugar" oder "True Detective".

In den sozialen Medien trauern Prominente um die Schauspielerin: "Wir feiern das Leben der herausragenden Carol Sutton. Es war uns eine Ehre, diese erfahrene Bühnen- und Film-Schauspielerin in unserer Show willkommen zu heißen", twitterte Ava DuVernay (48), die mit Sutton in "Queen Sugar" zusammenarbeitete. Die Bürgermeisterin von New Orleans, LaToya Cantrell (48), bezeichnete Carol Sutton "als praktisch die Königin des Theaters in New Orleans". Auch wenn die Welt die Schauspielerin für ihre Auftritte in Film und Fernsehen gekannt habe, "wir werden uns immer an ihre überragende Bühnenpräsenz erinnern".