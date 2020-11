Carolin Reiber war eines der bekanntesten und beliebtesten Gesichter in der Volksmusikbranche. Die Moderatorin feiert ihren 80. Geburtstag.

Die Münchner Volksmusik-Ikone mit dem wohl berühmtesten rollenden R der jüngeren Fernsehgeschichte feiert am heutigen Montag (2. November) ihren 80. Geburtstag. Besonders herzlich dürften die Glückwünsche für Carolin Reiber vom Bayerischen Rundfunk ausfallen, denn dort legte die ausgebildete Fremdsprachenkorrespondentin eine steile Karriere hin. Los ging es für sie im Jahr 1960 als Programmansagerin. Irgendwann wechselte sie dann ins Moderationsfach und hatte damit ihre wahre Berufung gefunden.

Sie führte durch BR-Sendungen wie "Jetzt red i", "Unser Land", "Weihnachten mit Carolin Reiber" und von 1978 bis 1993 durch die Volksmusiksendung "Lustige Musikanten". Für das ZDF moderierte sie unter anderem von 1990 bis 2001 "Die volkstümliche Hitparade".

Ein anderer Meilenstein ihrer Karriere war die Präsentation des Vorentscheids zum Eurovision Song Contest unter anderem im Jahr 1982. In der Sendung "Ein Lied für Harrogate" (das Erste) gewann die damals 17-jährige Nicole (56) mit ihrem Stück "Ein bißchen Frieden" - der Schützling von Komponist und Produzent Ralph Siegel (75) setzte sich später bekanntlich auch im Finale durch.

Ehrenpreis des Bayerischen Fernsehpreises

Eine Art vorzeitiges Geburtstaggeschenk erhielt Reiber vor drei Wochen, als Ministerpräsident Markus Söder (53) sie mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Fernsehpreises 2020 auszeichnete.

"Wenn es den Begriff 'Fernsehliebling' nicht gäbe, für Carolin Reiber müsste er erfunden werden", hieß es in der offiziellen Begründung. Generationen von Fernsehzuschauern hätten Reiber seit den 1960er-Jahren in ihr Herz geschlossen. Authentizität, Offenheit und große Wertschätzung für ihre Mitmenschen kennzeichneten sie beruflich wie privat. "Carolin Reiber ist der Inbegriff sympathischer Fernsehunterhaltung und eine ideale Repräsentantin bayerischer Lebensart."

Die frisch gebackene Ehrenpreisträgerin bedankte sich anschließend gewohnt charmant und professionell für "56 glückliche Jahre beim Bayerischen Rundfunk, daneben 28 Jahre beim ZDF".

Der Familienmensch

In ihrer kurzen Dankesrede erinnerte sie auch an ihren Ehemann. Carolin Reiber war von 1962 bis zu seinem Tod Anfang 2014 mit ihrer großen Liebe, dem ehemaligen Deutschen Meister im Fünfkampf (1955) und Unternehmensberater Dr. Luitpold Maier, verheiratet. Die damals 17-Jährige und der fast zehn Jahre ältere bekannte Sportler hatten sich bei einem Faschingsball in München kennengelernt. "Nach einer halben Stunde wusste er, dass er mich heiraten will", erzählte sie "TZ". "Bei mir ging es nicht ganz so schnell."

Die beiden bekamen zwei Söhne und wurden Großeltern. Einer der beiden Söhne, Marcus Luitpold, begleitete Carolin Reiber auch zur Ehrenpreisverleihung Mitte Oktober in der Münchner Residenz. Eine große TV-Geburtstagsgala ihr zu Ehren wird es auf eigenen Wunsch hin nicht geben.