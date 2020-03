Cascada: Frontfrau Natalie Horler ist am Coronavirus erkrankt

Nun hat es Natalie Horler (38) erwischt: Die Sängerin der Band Cascada ("Evacuate The Dancefloor") ist am Cornavirus erkrankt. Das teilte sie ihren Fans in einem Video bei Instagram mit: "Ich fürchte, ich wurde positiv auf das Coronavirus getestet." Weiterhin führt sie aus, dass sie sich erst noch an den Gedanken gewöhnen müsse, sich an ihrem Alltag wohl aber nicht viel ändere.

"Ich bin sowieso schon seit Ewigkeiten zu Hause in der Quarantäne und werde jetzt das Haus für die nächsten 14 Tage nicht mehr verlassen." Sie hat die Hoffnung, dass ihr Fall "höchstwahrscheinlich mild" sein wird. Am Schluss ihres Statements richtet Horler noch einen Appell an ihre Follower: "Bitte weiter zu Hause bleiben!"